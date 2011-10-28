Саркозі: Грецію не варто було взагалі пускати до єврозони

Президент Франції Ніколя Саркозі заявив, що шкодує про те, що Грецію пустили в єврозону в 2001 році. За його словами, сказаними в інтерв`ю французькому телебаченню, економічні показники країни на той момент були фальшивими.

З іншого боку, сказав Саркозі, він довіряє нинішньому уряду цієї країни, якому допоможуть вибратися з боргової кризи.

Тим часом, як заявив в інтерв`ю Бі-бі-сі міністр закордонних справ Греції Ставрос Ламбрінідіс, Греція не була головним джерелом кризи. Державу, за словами міністра, зробили "цапом-відбувайлом".