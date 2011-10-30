Вірменія і Азербайджан переходять на зимовий час

Вірменія перейде в ніч з суботи на неділю на "зимовий" час. 30 жовтня о 03.00 за місцевим часом (у Києві 01.00) стрілки годинника будуть переведені на годину назад, повідомляє прес-служба міністерства економіки Вірменії.

Ще на початку року міністерство економіки Вірменії заявило, що розробляє проект закону щодо скасування переходу на "літній" і "зимовий" час. Проект буде поданий на розгляд уряду з метою привести розрахунок часу у Вірменії у відповідність з третім поясом міжнародної часової системи.

До прийняття нового закону у Вірменії діятиме закон від 5 грудня 1997 р. "Про порядок обліку часу на території Вірменії", який передбачає перехід на "літній" і "зимовий" час.

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У ніч на 30 жовтня Азербайджан перейде на зимовий час, повідомляє Держкомітет країни із стандартизації, метрології та патентів.

Перехід на зимовий час буде здійснений о 5-й ранку за місцевим часом (у Києві 2.00).

Відповідно до рішення Кабінету міністрів Азербайджану від 1997 року кожної останньої неділі березня в країні переведенням стрілок годинника на одну годину вперед здійснюється перехід на літній час, а кожної останньої неділі жовтня цей перехід анулюється, і, таким чином, здійснюється перехід на зимовий час.