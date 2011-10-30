У Болгарії - другий тур президентських виборів

У Болгарії сьогодні - другий тур президентських виборів.

До нього вийшли кандидат від правлячої партії "Громадяни за європейський розвиток Болгарії" (ГЄРБ) Росен Плевнеліев (трохи більше 40 відсотків голосів) і представник опозиційної Соцпартії Івайло Калфін (близько 29 відсотків).

Нинішній глава держави - соціаліст Георгій Пирванов закінчує свій другий термін на цій посаді.

Хоча основні повноваження - у прем`єр-міністра, президент в Болгарії є головнокомандуючим, наділений правом накладати вето на закони і підписувати міжнародні договори.