У Болгарії - другий тур президентських виборів
07:27, 30 жовтня 2011Світ
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Час президента-соціаліста минув
У Болгарії сьогодні - другий тур президентських виборів.
До нього вийшли кандидат від правлячої партії "Громадяни за європейський розвиток Болгарії" (ГЄРБ) Росен Плевнеліев (трохи більше 40 відсотків голосів) і представник опозиційної Соцпартії Івайло Калфін (близько 29 відсотків).
Нинішній глава держави - соціаліст Георгій Пирванов закінчує свій другий термін на цій посаді.
Хоча основні повноваження - у прем`єр-міністра, президент в Болгарії є головнокомандуючим, наділений правом накладати вето на закони і підписувати міжнародні договори.
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