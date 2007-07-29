Поліція вбила вісьмох комуністів, що вимагали роздати землю незаможникам

Восьмеро людей загинули і шестеро одержали поранення в індійському штаті Андхра-Прадеш під час заворушень, коли представники місцевих комуністичних партій перекривали автомобільну дорогу, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на газету Times of India.

За її даними, прихильники комуністів у суботу перекрили одну з доріг у місті Модагонда (Modugonda), вимагаючи від місцевої влади роздати ділянки землі біднякам.

Поліція відкрила вогонь по натовпові, після того, як звідти стали кидати камені в правоохоронців органів і завдали пошкоджень кільком з них.