Талібан погрожує вбити корейських заручників

Бойовики руху "Талібан", які утримують в заручниках 22 громадян Південної Кореї, в неділю призначили новий крайній термін ультиматуму, повідомляє агентство Рейтер.

Новий термін ультиматуму, згідно якому афганські власті повинні звільнити з в`язниць ув’язнених талібів, закінчується о 7.30 ранку понеділка за місцевим часом. По завершенню цього часу таліби почнуть вбивати заручників.

Раніше в неділю представник талібів Карі Мухаммед ЮСУФ заявляв, що "необхідності в подальших переговорах немає".

Бойовики руху "Талібан" 19 липня в афганській провінції Газні зупинили автобус, що рухався з міста Кандагар до Кабула, і захопили в заручники 23 громадян Південної Кореї. Таліби вимагають вивести південнокорейський військовий контингент з Афганістану і обміняти заручників на ув’язнених бойовиків.

В середу таліби убили одного з 23 заручників і пригрозили стратити всіх інших в ніч на четвер, якщо уряд країни не виконає їхніх вимог, проте пізніше продовжили термін ультиматуму до 11.30 п`ятниці. На даний момент відомо, що 22 південнокорейські заручники дотепер живі.

Представник адміністрації президента Південної Кореї заявив, що вимоги бойовиків "туманні і суперечливі". За його даними, екстремісти розділені на кілька груп, і заручників утримують в кількох місцях.

За даними південнокорейського агентства Ренхап, заручники - члени однієї з християнських общин Південної Кореї, які добровільно приїхали на роботу до Афганістану.