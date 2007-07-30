Британський прем`єр: світ у боргу перед США
08:43, 30 липня 2007Світ
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Браун зустрінеться з Бушем
|Гордон Браун - наступник Тоні Блера. Фото з сайту http://pub.tv2.no/ Yahoo
Глава британського уряду відзначив, що під час зустрічі з президентом сполучених Штатів Джорджем Бушем, яка відбудеться сьогодні, він виступить за рівноправ`я, свободу висловлення ідей і можливість проявити себе для урядів Великої Британії і США, оскільки вони володіють "єдиними цінностями і спільною долею", передає РБК, з посиланням на АР. "Ці ідеї дають нам силу для спільної роботи у боротьбі зі світовими погрозами: розповсюдженням ядерної зброї, бідністю і глобальною зміною клімату", - додав Г.Браун.
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