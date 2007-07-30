Британський прем`єр: світ у боргу перед США

Світ у боргу перед США за їх роль в боротьбі з міжнародним тероризмом, заявив прем`єр-міністр Великої Британії Гордон Браун. "У цьому столітті Сполученим Штатам випало зіграти центральну роль в боротьбі з тероризмом. Вони довели хоробрість свого народу. Після 11 вересня 2001р. ми побачили, що можна зруйнувати будинки, але не цінності", - сказав прем`єр.

Глава британського уряду відзначив, що під час зустрічі з президентом сполучених Штатів Джорджем Бушем, яка відбудеться сьогодні, він виступить за рівноправ`я, свободу висловлення ідей і можливість проявити себе для урядів Великої Британії і США, оскільки вони володіють "єдиними цінностями і спільною долею", передає РБК, з посиланням на АР. "Ці ідеї дають нам силу для спільної роботи у боротьбі зі світовими погрозами: розповсюдженням ядерної зброї, бідністю і глобальною зміною клімату", - додав Г.Браун.