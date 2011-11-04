Новий голова Страсбурзького суду сьогодні заступає на посаду

Новий голова Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) британець сер Ніколас Братца (Nicolas Bratza) вступить п`ятницю на свою посаду, повідомили РІА "Новости" в прес-службі ЄСПЛ.

Братца був обраний шляхом таємного голосування 47 суддів на початку липня. На цій посаді він змінив француза Жан-Поля Коста, вік якого досяг 70 років - гранично припустимого для цієї посади, за правилами Європейської конвенції з прав людини.

Відповідно до статті 9 Регламенту Суду, його голова виконує не лише представницькі функції.

Як пояснив РІА "Новости" суддя від Росії в ЄСПЛ Анатолій Ковлер, "він фактично керує роботою Суду, як в адміністративному плані, так і в плані організації судової функції: визначає дати засідань пленарних сесій, Великої палати, проводить жеребкування складу Великої палати, головує в ній, веде публічні слухання, веде засідання Бюро та колегії з п`яти суддів, що визначає можливість перегляду постанов палат тощо".

57-річний Ніколас Братца - випускник Оксфордського університету, працював адвокатом. У 1998 році став суддею Європейської комісії з прав людини, а з початку 2007 року - заступник голови Страсбурзького суду.

ЄСПЛ - міжнародний орган, покликаний забезпечувати дотримання і виконання Європейської конвенції з прав людини 1953 року. До його структури входять Велика палата з 17 суддів, секції (по сім суддів) і комітети (по троє суддів).