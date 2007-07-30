Де живуть найщасливіші жителі Євросоюзу?

Найщасливішими європейцями є жителі Копенгагена, Люксембурга і Талліна, свідчать результати опитування, проведеного восени 2006 року і нині оприлюдненого європейським соціологічним бюро "Євробарометр".

Близько 90% мешканців столиць Данії, Люксембурга і Естонії задоволені своїм життям, тоді як жителі Афін, Бухареста і Лондона частіше за інших висловлювали незадоволення умовами проживання.

У найбільшій безпеці почуваються жителі Скандинавії - Данії, Фінляндії і Швеції.

Найлегше одержати роботу в Празі, Копенгагені і Дубліні. А "хороше житло за нормальну ціну" найскладніше знайти в Парижі, Люксембурзі, Дубліні, Бухаресті і Братиславі.

Більше за всіх роботою міського громадського транспорту задоволені мешканці Відня, Гамбурга, Мюнхена і Гельсінкі.

В опитуванні взяли участь по 500 жителів з 75 міст Євросоюзу.

РІА "Новости"