Убитий терорист, який захопив пором у Туреччині

Пором, який був захоплений у п'ятницю ввечері в Мармуровому морі, звільнено, терорист був один, він знешкоджений спецназом, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на NTV.



Пором "Картепе", що виходив з передмістя Стамбула Ізміт до міста Карамюресль на узбережжі Мармурового моря, був захоплений у п'ятницю о 17.45 за місцевим часом.



За даними турецького ТБ, спецназ провів операцію із звільнення порома близько 6.00, через 12 годин після захоплення. Пасажири і команда судна звільнені, ніхто не постраждав, повідомляють в прямому ефірі турецькі телеканали.



На борту судна перебували 18 пасажирів і 4 члени команди.



Губернатор Стамбула Авні Мутлу підтвердив інформацію про звільнення порома, повідомивши в прямому ефірі, що терорист був знищений в ході спецоперації. Мутлу також підтвердив, що ніхто з осіб, що перебували на борту, не постраждав.



За словами губернатора Стамбула, нападник був оперезаний якимось "пристроєм з дротами", однак чи було це вибуховим пристроєм, поки незрозуміло. Терорист, за даними Мутлу, пов'язаний з курдськими бойовиками.



