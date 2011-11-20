У Грозному сів літак зі Стамбулу, у якого відмовив двигун

Літак Як-40, який здійснював рейс зі Стамбула, благополучно сів у Грозному з двигуном, що відмовив, ніхто зі 120 пасажирів не постраждав.

Як повідомляє РІА «Новости», за словами гендиректора чеченської авіакомпанії "Вайнах-Авіа" Султана ГАМБУЛАТОВА, "один із трьох двигунів відмовив, літак покружляв над Грозним і благополучно сів".

Фахівці з'ясовують причину відмови двигуна.