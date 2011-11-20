У Грозному сів літак зі Стамбулу, у якого відмовив двигун
11:59, 20 листопада 2011Світ
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120 пасажирів на борту
Літак Як-40, який здійснював рейс зі Стамбула, благополучно сів у Грозному з двигуном, що відмовив, ніхто зі 120 пасажирів не постраждав.
Як повідомляє РІА «Новости», за словами гендиректора чеченської авіакомпанії "Вайнах-Авіа" Султана ГАМБУЛАТОВА, "один із трьох двигунів відмовив, літак покружляв над Грозним і благополучно сів".
Фахівці з'ясовують причину відмови двигуна.
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