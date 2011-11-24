Розпочався загальний страйк у Португалії
05:09, 24 листопада 2011Світ
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Проти жорстких заходів економії
У Португаліїоголошенозагальний 24-годинний страйк, повідомляєРадіоСвобода.Уцейденьнароботу невийдутьсотнітисячлюдей,включаючиавіадиспетчерів,працівників громадськоготранспорту, викладачів імедперсонал.
Міжнароднеавіасполученнячерез Португаліюперервано.
Страйкпроводиться на знакпротеступротизаходів жорсткоїекономії,запропонованихпортугальськимурядом іякі наступного тижнябудутьпоставленіна голосуваннявпарламенті.
Відповідно до умовнаданняфінансової допомогиззовні, Португаліїнеобхідно різкоскоротитидефіцитбюджету.
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