Розпочався загальний страйк у Португалії

Проти жорстких заходів економії

У Португаліїоголошенозагальний 24-годинний страйк, повідомляєРадіоСвобода.Уцейденьнароботу невийдутьсотнітисячлюдей,включаючиавіадиспетчерів,працівників громадськоготранспорту, викладачів імедперсонал.



Міжнароднеавіасполученнячерез Португаліюперервано.



Страйкпроводиться на знакпротеступротизаходів жорсткоїекономії,запропонованихпортугальськимурядом іякі наступного тижнябудутьпоставленіна голосуваннявпарламенті.



Відповідно до умовнаданняфінансової допомогиззовні, Португаліїнеобхідно різкоскоротитидефіцитбюджету.

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