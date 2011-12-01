Медведєв каже, що його підштовхнули зробити заяву щодо євроПРО

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ запевняє, що його підштовхнули зробити заяву про заходи у відповідь на розгортання системи протиракетної оборони в Європі, і вона не пов'язана з виборами.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав сьогодні в Москві на зустрічі зі своїми прихильниками.

«Ця заява не має якогось тактичного характеру або тим паче передвиборчого характеру, як деякі представники опозиції оцінюють. Це вивірена заява, і скажу вам прямо - мене до неї, по суті, підштовхнули», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Він запевнив, що в останній час неодноразово обговорював з представниками НАТО питання створення спільної системи безпеки на європейському континенті, включаючи протиракетну оборону.

Д.МЕДВЕДЄВ повідомив, що після саміту Росія-НАТО в Лісабоні обговорював цю тему з Президентом США Бараком ОБАМОЮ.

«Ми з ним усамітнилися в невеликій кімнаті, я йому сказав: «Барак, зрозумій, нам прийдеться на це (розгортання ПРО) відповідати, якщо ви впродовж розумного терміну не зробите якихось кроків назустріч РФ, якщо ви не дасте відповіді на наше занепокоєння. Та конфігурація європейської ПРО, що запропонована, вона, на думку всіх наших військових фахівців, реально здатна завдати шкоди стратегічному паритету, що склався у світі, й тим відносинам, які виникли останнім часом, включаючи договір про СНО», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Він відзначив, що у відповідь почув: «ми розуміємо ваше занепокоєння, ми постараємося на нього відповісти, однак ніяких юридично зобов'язуючих документів ми підписувати не будемо».

За словами Президента РФ, також був знехтуваний російський варіант створення так званої секторальної ПРО.

Д.МЕДВЕДЄВ зазначив, що одержав просту відповідь: «Ми не хочемо з вами сваритися, однак ми ніяких гарантій давати вам не будемо».

За його словами, Росії доведеться поетапно робити кроки у відповідь, якщо впродовж 8-10 років не вдасться досягти домовленостей з країнами НАТО.

«Мені б дуже не хотілося, щоб на вильоті цього десятиліття хто-небудь з керівників РФ ухвалював рішення - вже остаточне - про розміщення ударних ядерних сил на різних рубежах нашої батьківщини, як у Калінінграді, так і на півдні, і в деяких інших регіонах», - сказав він і зазначив, що час домовитися ще є.

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада Д.МЕДВЕДЄВ оголосив комплекс заходів військово-технічного і дипломатичного характеру, якими Росія відповість на розгортання системи ПРО в Європі.

Д.МЕДВЕДЄВ заявив, що Росія за відсутності домовленостей із США щодо питання про протиракетну оборону залишає за собою право відмовитися від подальших кроків із роззброєння.

Він нагадав, що поетапне розгортання ПРО в Європі передбачає розгортання ракет та інших протиракетних засобів поблизу російських кордонів і акваторій, що примикають до Росії. Д.МЕДВЕДЄВ також нагадав, що системи ПРО розгортаються в Туреччині, Польщі, Румунії, Іспанії, а Росію ставлять «перед фактами, що відбулися».

29 листопада під Калінінградом була введена в експлуатацію нова російська РЛС «Вороніж – ДМ» як крок у відповідь на розгортання ПРО НАТО в Європі.