Ісламісти хочуть, щоб євреї залишилися

Відповідь віце-прем'єру Ізраїлю

Ісламістська партія Тунісу "Ен - Нахда " засудила заклик ізраїльського віце -прем'єра Сільвана Шалома до туніських євреїв селитися в Ізраїлі, повідомляє Бі - бі - сі.



"Ен - Нахда " заявила, що туніські євреї є громадянами, які мають всі свої права та обов'язки.



Туніське інформаційне агентство наводить вислів глави 1,5- тисячної єврейської громади країни , який заявив, що вони ( євреї ) та їх предки жили тут протягом трьох тисячоліть , люблять Туніс , і не хочуть його залишати.



У Тунісі раніше існувала велика єврейська громада, але після утворення держави Ізраїль десятки тисяч євреїв переїхали туди.

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