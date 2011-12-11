Ісламісти хочуть, щоб євреї залишилися

20:27, 11 грудня 2011
Світ
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Відповідь віце-прем'єру Ізраїлю

ІсламістськапартіяТунісу"Ен-Нахда" засудилазакликізраїльськоговіце-прем'єраСільванаШаломадотуніськихєвреївселитисявІзраїлі,повідомляєБі-бі-сі.

"Ен-Нахда" заявила,щотуніськієвреї єгромадянами,якімають всісвоїправата обов'язки.

Туніськеінформаційнеагентствонаводить вислівглави1,5-тисячноїєврейськоїгромади країни, який заявив,щовони (євреї) та їхпредкижилитут протягомтрьохтисячоліть, люблятьТуніс, і нехочуть йогозалишати.

У Тунісіраніше існувалавеликаєврейськагромада,алепісля утвореннядержавиІзраїльдесяткитисячєвреївпереїхалитуди.
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