Велике родовище газу відкрили в Каспійському морі

00:40, 12 грудня 2011
Світ
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Повідомив профільний іранський міністр

ІранськіфахівцівиявиливКаспійськомуморіродовищеприродногогазуобсягом 50трильйонів кубічнихфутів(1,42трильйонакубічнихметрів),передаєіранськийновиннийпорталShanaз посиланнямна міністранафтиІрануРостамаКассемі(Rostam Qassemi).

Родовищерозташовуєтьсянаглибині 700метрів і,за словамиКасемі, розташованеповністю вмежахіранськогоморського кордону.

Міністртакожсказав,що виявленеродовищеза обсягом майжевп'ять разівперевищуєдосірозвіданізапасигазув іранськійчастині Каспійськогоморя,якістановлять 11трильйонів кубічнихфутів.

Запасиприродногогазу, розташованінатериторіїІрану, поступаютьсялишеросійськимі становлятьблизько 16% світовихзапасів, зауважуєРІА"Новости".

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