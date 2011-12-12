Велике родовище газу відкрили в Каспійському морі

Повідомив профільний іранський міністр

ІранськіфахівцівиявиливКаспійськомуморіродовищеприродногогазуобсягом 50трильйонів кубічнихфутів(1,42трильйонакубічнихметрів),передаєіранськийновиннийпорталShanaз посиланнямна міністранафтиІрануРостамаКассемі(Rostam Qassemi).



Родовищерозташовуєтьсянаглибині 700метрів і,за словамиКасемі, розташованеповністю вмежахіранськогоморського кордону.



Міністртакожсказав,що виявленеродовищеза обсягом майжевп'ять разівперевищуєдосірозвіданізапасигазув іранськійчастині Каспійськогоморя,якістановлять 11трильйонів кубічнихфутів.



Запасиприродногогазу, розташованінатериторіїІрану, поступаютьсялишеросійськимі становлятьблизько 16% світовихзапасів, зауважуєРІА"Новости".

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter