Президент Придністров'я не пройде до другого туру?
02:50, 12 грудня 2011Світ
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Штаб суперника посилається на офіційний підрахунок
За данимипередвиборногоштабуекс-спікераВерховної радиПМР, їхкандидатвпрезидентиневизнаноїреспублікиЄвгенШевчукза результатамипідрахункуголосівзі 169з 259дільницьпосідає першемісце.
"Нашкандидатлідирує,він набираєприблизно38%голосів.Надругому місці- головаВерховної РадиАнатолійКамінськийз 28,9%голосів.Натретьомумісці- діючийпрезидентІгорСмирнов, у нього24,1%.Такимчином, переможецьвизначиться удругому турі ", -сказавспіврозмовникРІАНовинивпередвиборномуштабіШевчука.
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