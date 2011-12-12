Президент Придністров'я не пройде до другого туру?

Штаб суперника посилається на офіційний підрахунок

За данимипередвиборногоштабуекс-спікераВерховної радиПМР, їхкандидатвпрезидентиневизнаноїреспублікиЄвгенШевчукза результатамипідрахункуголосівзі 169з 259дільницьпосідає першемісце.



"Нашкандидатлідирує,він набираєприблизно38%голосів.Надругому місці- головаВерховної РадиАнатолійКамінськийз 28,9%голосів.Натретьомумісці- діючийпрезидентІгорСмирнов, у нього24,1%.Такимчином, переможецьвизначиться удругому турі ", -сказавспіврозмовникРІАНовинивпередвиборномуштабіШевчука.

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