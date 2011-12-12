Чехія мусить дати на порятунок євро 3,5 млрд.

Чехія повинна приєднатися до нової "бюджетної угоди" Євросоюзу з порятунку єврозони, оскільки іншої можливості у Праги просто немає, заявив в ефірі Чеського телебачення перший віце-прем'єр і глава МЗС Чехії Карел Шварценберг.



ЄС прийняв у п'ятницю рішення про створення міжурядової угоди щодо посилення економічної політики та фіскальної дисципліни, під якою підписалися всі 17 країн єврозони і ще шість європейських держав - Польща, Румунія, Данія, Литва, Латвія, Естонія.



Чехія повинна внести 3,5 мільярда євро з 200 мільярдів, які потрібні для порятунку євро. Шварценберг вважає, що ці гроші стали б для Праги своєрідним страховим полісом в майбутньому. "На мою думку, інших можливостей не буде", - сказав перший віце-прем'єр.



"Я переконаний, що пан прем'єр (Чехії Петро Нечас) розуміє найглибшу відповідальність за долю Чехії, і він знає, що Чехія не повинна і не може бути ізольована в Європі", - пояснив Шварценберг.



Шварценберг сказав також, що не прихильник проведення загальнонаціонального референдуму з даного питання.



Раніше, нагадує РІА "Новости", за підсумками саміту ЄС в Брюсселі прем'єр-міністр Чехії Петро Нечас сказав, що Прага прийме рішення про приєднання до нового "бюджетному договору" Євросоюзу після того, як буде готовий остаточний варіант цього документа, бо поки є тільки загальні тези договору.