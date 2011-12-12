Правнучка Хрущова каже: Путін вже не той

Кремль зреагує на протестні настрої в країні, скоригувавши курс, і спробує знайти спільну мову з протестно налаштованим електоратом, вважає політолог Ніна Хрущова. За кілька місяців до президентських виборів в лавах опозиції і "старих" партій немає кандидата, який міг би стати альтернативою нинішньому прем'єр-міністрові, зазначає вона.



"Не хочу недооцінити Путіна. Він людина досить розумна і здатна проаналізувати, що насправді відбувається в суспільстві ... Думаю, він не піде на варіант "закручування гайок", який вже неможливий у Росії, бо тоді його чекає доля Каддафі", - сказала політолог в телефонному інтерв'ю РІА "Новости".



На її думку, масові протести після парламентських виборів означають розчарування значної частини суспільства в моделі управління "сильною рукою".



"Я думаю, той образ Путіна, що уособлював для росіян людину "сильної руки", з яким він ішов на перші вибори, припинив існувати", - сказала Хрущова.



Вона вважає, що масові протести висловлюють не лише обурення виборців результатами думських виборів, а й невдоволення моделлю управління. За її словами, колишня модель керівництва країною не вивела Росію на новий виток економічного і політичного розвитку: "Росія історично продовжує ходити по колу, хоч би як ми це коло не називали, не наближаючись до моделі західної демократії, але й не відмовляючись від нього ", - вважає експерт.



Ніна Хрущова, дослідник творчості Набокова, один з провідних фахівців "Інституту світової політики" (World Policy Institute), викладач політології в університеті "Нова школа" (New School), онука загиблого в 1943 р. Леоніда Хрущова - старшого сина партійного лідера,