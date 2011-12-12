На виборах у Придністров'ї лідирує екс-спікер парламенту

У самопроголошеній Придністровській Молдавській республіці передвиборний штаб колишнього спікера парламенту Євгена ШЕВЧУКА заявив про його перемогу в першому турі виборів президента.

Як передає Радіо «Свобода», оброблено 95% бюлетенів, Є.ШЕВЧУК набирає понад 39% голосів виборців.

Слідом за ним, набравши близько 28%, йде нинішній спікер Верховної Ради Анатолій КАМИНСЬКИЙ.

Діючий президент самопроголошеної республіки Ігор СМИРНОВ набрав 25,5% голосів виборців.

Вибори в Придністров`ї пройшли в неділю. У голосуванні взяли участь понад 56% виборців при порозі явки в 50%.

Якщо новий глава держави не буде обраний у першому турі, відбудеться повторне голосування, яке пройде не пізніше ніж у двотижневий термін з дня встановлення результатів першого туру. При проведенні другого туру голосування вибори визнаються такими, що відбулися, якщо в них взяли участь понад 25% виборців, внесених до списків. Переможець визначається простою більшістю, повідомляє РІА «Новости».