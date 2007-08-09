У Великій Британії програму реформ України вважають ”амбітною”

У листі до Президента України Віктора ЮЩЕНКА прем`єр-міністр Великої Британії Гордон БРАУН висловив переконаність, що можливість членства України в Європейському Союзі має залишатися відкритою.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави Української держави, В.ЮЩЕНКО отримав лист-подяку від Г.БРАУНА за привітання з нагоди його призначення на посаду.

Також у своєму листі Г.БРАУН висловив сподівання на подальше зміцнення відносин між Україною та Великою Британією.

Він також підкреслив, що його держава продовжує залишатися твердим прихильником європейської інтеграції України. У цьому контексті Г.БРАУН особливо відзначив успішне виконання Україною Плану дій Україна – ЄС, в тому числі у сфері демократії та свободи засобів масової інформації, зауваживши, що «прогрес України у виконанні амбітної програми реформ» сприятиме поглибленню відносин нашої держави з ЄС.