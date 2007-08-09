У Великій Британії програму реформ України вважають ”амбітною”
12:40, 09 серпня 2007Світ
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Британський прем`єр написав Президенту
|Гордон Браун - наступник Тоні Блера. Фото з сайту http://pub.tv2.no/ Yahoo
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави Української держави, В.ЮЩЕНКО отримав лист-подяку від Г.БРАУНА за привітання з нагоди його призначення на посаду.
Також у своєму листі Г.БРАУН висловив сподівання на подальше зміцнення відносин між Україною та Великою Британією.
Він також підкреслив, що його держава продовжує залишатися твердим прихильником європейської інтеграції України. У цьому контексті Г.БРАУН особливо відзначив успішне виконання Україною Плану дій Україна – ЄС, в тому числі у сфері демократії та свободи засобів масової інформації, зауваживши, що «прогрес України у виконанні амбітної програми реформ» сприятиме поглибленню відносин нашої держави з ЄС.
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