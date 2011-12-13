У разі війни Іран перекриє Ормузьку протоку

02:49, 13 грудня 2011
Світ
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Призначені навчання

ЗбройнісилиІрану найближчимчасом проведутьнавчання, в ходіякихбудуть відпрацьованіприйомиперекриттясудноплавствавОрмузькійпротоці.ЯкповідомляєReuters,про цевінтерв'ю місцевимЗМІ заявивчленпарламентськогокомітетуз національної оборониПарвизСарвар.

Ормузськапротока -найвужчемісцеПерськоїзатоки, завширшки всього6 км.Водночас, тутпроходитьдо третинипоставокнафтиморськимшляхом.

Іраннеодноразовозагрожуваввдаритипо американськихта ізраїльськихцілях,якщойого територіяабо військабудутьатаковані.Відповіднізаяви булизробленінатлізаявізраїльськихкерівників, які стверджують,що для припиненняіранськоїядерноїпрограми можутьбутивикористані "будь-які методи", включаючисилові,пишеЛента.ру.

 

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