У разі війни Іран перекриє Ормузьку протоку
02:49, 13 грудня 2011Світ
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Призначені навчання
ЗбройнісилиІрану найближчимчасом проведутьнавчання, в ходіякихбудуть відпрацьованіприйомиперекриттясудноплавствавОрмузькійпротоці.ЯкповідомляєReuters,про цевінтерв'ю місцевимЗМІ заявивчленпарламентськогокомітетуз національної оборониПарвизСарвар.
Ормузськапротока -найвужчемісцеПерськоїзатоки, завширшки всього6 км.Водночас, тутпроходитьдо третинипоставокнафтиморськимшляхом.
Іраннеодноразовозагрожуваввдаритипо американськихта ізраїльськихцілях,якщойого територіяабо військабудутьатаковані.Відповіднізаяви булизробленінатлізаявізраїльськихкерівників, які стверджують,що для припиненняіранськоїядерноїпрограми можутьбутивикористані "будь-які методи", включаючисилові,пишеЛента.ру.
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