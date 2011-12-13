Канада вийшла з Кіотського протоколу
08:39, 13 грудня 2011Світ
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Торонто не схвалив нові зобов'язання
Канада вийшла з Кіотського протоколу про боротьбу з глобальним потеплінням.
Як повідомляє радіо «Свобода», про це заявив у понеділок канадський міністр захисту навколишнього середовища Пітер КЕНТ.
Торонто не схвалив внесені до документу нові зобов'язання промислово розвинених країн щодо скорочення викидів в атмосферу вуглекислого газу.
Аналітики вважають, що консервативний уряд Стівена ХАРПЕРА не хоче завдавати збитків процвітаючому нафтовидобутку у так званих "нафтових пісках".
Канада стала першою країною, яка скористалася своїм правом відмовитися брати участь у Кіотському протоколі.
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