Канада вийшла з Кіотського протоколу про боротьбу з глобальним потеплінням.

Як повідомляє радіо «Свобода», про це заявив у понеділок канадський міністр захисту навколишнього середовища Пітер КЕНТ.

Торонто не схвалив внесені до документу нові зобов'язання промислово розвинених країн щодо скорочення викидів в атмосферу вуглекислого газу.

Аналітики вважають, що консервативний уряд Стівена ХАРПЕРА не хоче завдавати збитків процвітаючому нафтовидобутку у так званих "нафтових пісках".

Канада стала першою країною, яка скористалася своїм правом відмовитися брати участь у Кіотському протоколі.