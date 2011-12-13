«Північний потік» зупинили

13-15 грудня припинено подачу газу через газопровід «Північний потік» у зв'язку з технічним обслуговуванням сполучного газопроводу в Росії.

Про це УНІАН повідомили в компанії Nord Stream.

«С9:00 (за московським часом) 13 грудня до 21:00 15 грудня у зв'язку з проведенням планового комплексу робіт на сполучному газопроводі «Газпрому» буде тимчасово припинено подачу газу газопроводом «Північний потік», - говориться в повідомленні.

Повідомляється, що за час припинення роботи компанія Nord Stream також проведе роботи з технічного обслуговування берегових споруд у Німеччині. Зокрема, буде проведена інспекція систем аварійного відключення, систем пожежовиявлення і газовиявлення.

Наголошується, що регулярне проведення технічного обслуговування об'єктів газотранспортної системи впродовж першого року експлуатації є необхідним заходом для забезпечення безпечної та надійної роботи газопроводу.

Повідомляється, що всі законтрактовані обсяги будуть поставлені.

Як повідомляв УНІАН, 8 листопада в експлуатацію введено першу нитку газопроводу «Північний потік».

Здача в експлуатацію другої гілки, що подвоїть пропускну спроможність газопроводу, планується наприкінці 2012 р. Будівництво газопроводу «Північний потік» веде Nord Stream AG – спільне підприємство, власниками якого є «Газпром», BASF SE («A+»/прогноз «стабільний») /Wintershall Holding GMBH, E.ON Ruhrgas AG (дочірня структура E.ON AG), Gasunie і GDF Suez SA.