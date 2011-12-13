У Білорусі з Нового року мінімальна зарплата - мільйон

У Білорусі з 1 січня 2012 року мінімальна заробітна плата підвищується на 8% з 925,52 тис. білоруських рублів – до 1 млн. білоруських рублів, повідомляє прес-служба Ради Міністрів Білорусі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, відповідне рішення міститься у постанові Радміну від 9 грудня 2011 року № 1666.

Окрім цього, даною постановою встановлено погодинну мінімальну заробітну плату у розмірі 5930 рублів. Документ прийнято відповідно до закону Білорусі від 17 липня 2002 року «Про встановлення і порядок підвищення розміру мінімальної заробітної плати».

Постанова Радміну від 9 грудня 2011 року № 1666 набирає чинності з 1 січня 2012 року.

«Збільшення мінімальної заробітної плати сприяє посиленню соціальної захищеності низькооплачуваних категорій працівників усіх організацій галузей економіки, незалежно від форми власності», - зазначається у повідомленні прес-служби.

Довідка УНІАН. У листопаді мінімальна заробітна плата проіндексована на 101,2%, до 925,52 тис. рублів, годинна мінімальна заробітна плата – 5,45 тис. рублів.

У жовтні 2011 року мінімальна зарплата була проіндексована на 86,1% (індекс споживчих цін у жовтні 2011 року перевищив 5-відсотковий поріг до вересня 2011 року – до моменту попередньої індексації). Місячна мінімальна зарплата за жовтень становила 856,060 тис. рублів, годинна мінімальна заробітна плата – 5,04 тис. рублів.

У вересні індексація проведена на 72%. Тоді мінімальна заробітна плата становила 778,500 тис. рублів, погодинна – 4,9 тис. рублів.