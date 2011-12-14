Російській владі потрібен "регульований" інтернет

Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев вважає, що в Росії можливо "розумне регулювання" інтернету. Як приклад він навів США і Китай.



"Розумне регулювання, звичайно, повинно здійснюватися і в Росії, як це вже робиться в США, Китаї та в багатьох країнах світу", - сказав Патрушев в інтерв'ю, яке буде оприлюднене в газеті "Аргументи і Факти" в середу.



У Китаї, зауважує Бі-бі-сі, на відміну від США, заборонені багато соціальних мереж, популярні платформи блогів і відеохостинги, у тому числі Facebook, Twitter, LiveJournal і YouTube.



Інформація про акції протесту, що пройшли в Росії після думських виборів 4 грудня, переважно поширювалася через соціальні мережі Facebook і "Вконтакте", а також сайт мікроблогів Twitter.



Водночас секретар Радбезу Росії каже, що не проти спілкування громадян в мережі: "Спроби припиняти спілкування людей в принципі контрпродуктивні і навіть аморальні. Однак не можна ігнорувати використання інтернету злочинцями і терористичними угрупуваннями", - сказав він, запропонувавши як принцип регулювання мережі використовувати розроблену раніше Росією концепцію конвенції про забезпечення міжнародної інформаційної безпеки.