Fitch знизив прогноз зростання світової економіки

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings очікує зростання світової економіки (на основі ринкових обмінних курсів) на рівні 2,4% у 2012 р. і 3,0% у 2013 р. порівняно з прогнозованими раніше 2,7% і 3,1%.

Про це йдеться в новому квартальному звіті «Глобальний економічний прогноз», опублікованому на сайті Fitch Ratings.

Згідно зі звітом, Fitch прогнозує уповільнення зростання найбільших розвинених економік до 1,3% у 2011 р. і збереження слабкого зростання на рівні 1,2% у 2012 р., після чого настане помірне прискорення: до 1,9% у 2013 р.

«Fitch прогнозує подальше уповільнення зростання в єврозоні до рівня лише 0,4% у 2012 р. з огляду на те, що посилення фіскальних заходів і погіршення умов на фінансових ринках призводять до складнішої кредитної кон`юнктури для ширшої економіки», – зазначає директор в аналітичній групі Fitch із суверенних емітентів Гергелі КІСС.

Помірні негативні квартальні темпи зростання очікуються в єврозоні у подальших кварталах, і серед чотирьох найбільших членів єврозони Fitch очікує скорочення ВВП в Італії за 2012 р. на 0,5%. «Водночас ймовірність явного скорочення економіки єврозони у 2012 р. нині оцінюється як один до трьох», – зазначає Г.КІСС.

Відновлення економіки США, на думку Fitch, залишиться стриманим у короткостроковій перспективі із сильнішими очікуваннями зростання з другої половини 2012 р. і далі, при цьому несприятливими моментами для зростання залишаться ринок житла, а також посилення податково-бюджетної політики на рівні близько 1% ВВП. На тлі слабкого збільшення ВВП в єврозоні відбулося ослаблення економічного прогнозу щодо Великобританії, стосовно якої Fitch знову переглянув у бік пониження прогноз щодо збільшення ВВП: до рівня лише 0,7% у 2012 р. і 2,0% у 2013 р.

Водночас Fitch очікує, що економічне зростання країн БРІК залишиться сильним протягом прогнозного горизонту, на рівні 6,3% у 2012 р. і 6,6% у 2013 р., що значно вище проти темпів зростання у найбільших країнах з розвиненою економікою і глобальних темпів зростання. Проте, як і в найбільших країнах з розвиненою економікою, зростання в Китаї і Росії сповільниться в майбутні роки. Бразилія та Індія вже зазнали різкого уповільнення цього року і, як очікується, відновлять частину втраченої динаміки до 2013 р.