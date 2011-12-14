Влада Москви дозволила 50-тисячний мітинг опозиції

Влада Москви дозволила опозиції провести 24 грудня 50-тисячний мітинг проти фальсифікацій результатів виборів до Держдуми РФ на проспекті Академіка Сахарова в центрі російської столиці.

Про це УНІАН повідомили організатори мітингу.

«На доручення заступника мера Москви в уряді Москви інформую Вас про узгодження проведення 24 грудня 2011 року з 14.00 до 18.00 на проїжджій частині проспекту Академіка Сахарова, на ділянці між вулицями Каланчевська і Садова Спаська, мітингу з метою «Висловити протест проти зловживань і фальсифікацій під час виборів до Державної думи РФ 4 грудня 2011 року» з кількістю учасників до 50 тис. чоловік», - говориться в листі мерії Москви.

На даний момент у соціальній мережі «Facebook» підтвердили своє бажання взяти участь в мітингу майже 20 тис. чоловік.

Як повідомляв УНІАН, до оргкомітету акції увійшли письменник Борис АКУНІН, депутат від «Справедливої Росії» Геннадій ГУДКОВ, опозиціонери Борис НЕМЦОВ і Володимир РИЖКОВ, а також Сергій ПАРХОМЕНКО, Олена ЛУКЬЯНОВА, Юрій САПРИКИН і Анастасія УДАЛЬЦОВА.

10 грудня учасники мітингу в Москві прийняли резолюцію з вимогою до влади скасувати результати виборів до Держдуми Росії.

Також учасники мітингу зажадали негайного звільнення всіх політв'язнів, відставки голови ЦВК РФ Володимира ЧУРОВА, розслідування всіх фактів порушень і фальсифікацій, покарання винних, реєстрації опозиційних партій, ухвалення демократичного законодавства про партії і вибори, проведення нових відкритих і чесних виборів.