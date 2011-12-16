Голова МВФ: перспективи світової економіки доволі похмурі
Fitch понизило рейтинги шістьом великим банкам
Голова Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард оцінює нинішні перспективи світової економіки як «доволі похмурі».
За її словами, від ризиків, пов`язаних з наростаючими кризовими явищами, нині не захищена жодна з національних економік. Лагард наголосила на необхідності рішучих скоординованих дій багатьох країн з подолання цієї ситуації та пожвавлення світової економіки. У четвер одне з провідних рейтингових агентств - Fitch знизило кредитні рейтинги шістьох великих банків. Під пониження потрапили американські Bank of America і Goldman Sachs, французький BNP Paribas, німецький Deutsche Bank, британський Barclays і швейцарський Credit Suisse. У відповідній заяві агентства наголошується, що зниження рейтингу зумовлене нестабільністю банківського сектора в цілому, а також тим фактом, що найбільші кредитні організації мають більшу, ніж у менших, вразливість щодо коливань світових фінансових ринків. У Fitch також підкреслили, що рішення про зниження рейтингу було прийняте попри "значний прогрес", якого ці банки досягли в спробах наростити ліквідність для протистояння негативним змінам ринку.
У четвер одне з провідних рейтингових агентств - Fitch знизило кредитні рейтинги шістьох великих банків. Під пониження потрапили американські Bank of America і Goldman Sachs, французький BNP Paribas, німецький Deutsche Bank, британський Barclays і швейцарський Credit Suisse.
У відповідній заяві агентства наголошується, що зниження рейтингу зумовлене нестабільністю банківського сектора в цілому, а також тим фактом, що найбільші кредитні організації мають більшу, ніж у менших, вразливість щодо коливань світових фінансових ринків.
У Fitch також підкреслили, що рішення про зниження рейтингу було прийняте попри "значний прогрес", якого ці банки досягли в спробах наростити ліквідність для протистояння негативним змінам ринку.