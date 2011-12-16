Голова МВФ: перспективи світової економіки доволі похмурі

Голова Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард оцінює нинішні перспективи світової економіки як «доволі похмурі».

У четвер одне з провідних рейтингових агентств - Fitch знизило кредитні рейтинги шістьох великих банків. Під пониження потрапили американські Bank of America і Goldman Sachs, французький BNP Paribas, німецький Deutsche Bank, британський Barclays і швейцарський Credit Suisse.

У відповідній заяві агентства наголошується, що зниження рейтингу зумовлене нестабільністю банківського сектора в цілому, а також тим фактом, що найбільші кредитні організації мають більшу, ніж у менших, вразливість щодо коливань світових фінансових ринків.

У Fitch також підкреслили, що рішення про зниження рейтингу було прийняте попри "значний прогрес", якого ці банки досягли в спробах наростити ліквідність для протистояння негативним змінам ринку.