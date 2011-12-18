ЦВК РФ не дозволила опозиціонеру Лимонову висуватися в президенти

Центральна виборча комісія Росії відмовилася зареєструвати кандидатом у президенти РФ лідера незареєстрованої партії «Інша Росія» Едуарда ЛИМОНОВА.

Про це УНІАН повідомив член виконкому «Іншої Росії» Олександр АВЕРІН.

«На засіданні, що відбулося у неділю, Центральна виборча комісія РФ відмовилася реєструвати кандидата у президенти Едуарда ЛИМОНОВА. Це – законна підстава вважати майбутні вибори президента Російської Федерації недійсними, про що ми і заявляємо», - сказав О.АВЕРІН.

За його словами, ЦВК зареєструвала бажаних владі кандидатів у президенти, а неугодних не зареєструвала, знайшовши для кожного свій мотив. У випадку Е.ЛИМОНОВА зробили так: поліція заблокувала прохід до бізнес-центру готелю «Вега», де 11 грудня було орендовано зал для зборів групи на підтримку висунення Е.ЛИМОНОВА. До залу не пустили ані громадян, ані нотаріуса, збори довелося проводити на вулиці, у спеціально орендованому автобусі. 14 грудня необхідні документи були направлені до Центрвиборчкому, додав О.АВЕРІН.

За його словами, сьогодні ЦВК заявила, що «до клопотання про реєстрацію групи виборців не додано протокол реєстрації членів групи виборців при проведенні зборів на підтримку самовисування кандидата». Тим часом, у списку зданих до ЦВК документів цей протокол значиться, підкреслив О.АВЕРІН.

За інформацією ЦВК Росії, у реєстрації кандидатами у президенти було відмовлено ще двом самовисуванцям - президенту Академії геополітичних проблем генерал-полковнику Леоніду ІВАШОВУ і публіцисту Борису МИРОНОВУ.