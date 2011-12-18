На засідання ЄврАзЕС 19 грудня в Москві чекають п'ятьох президентів

У засіданні Міждержавної Ради ЄврАзЕС в Москві 19 грудня візьмуть участь глави держав Білорусі, Казахстану, Киргизстану, РФ і Таджикистану.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кремля.

«19 грудня в Москві відбудеться засідання найвищого органу Євразійського економічного співтовариства – Міждержавної Ради, в якій візьмуть участь глави п`яти держав-членів ЄврАзЕС: Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Росії (у статусі голови) і Таджикистану», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що діючий вже понад 10 років ЄврАзЕС зарекомендував себе «як ефективний механізм багатобічної економічної інтеграції. Взаємодія в цьому форматі належить до пріоритетів російської зовнішньої політики».

У центрі уваги нинішнього саміту перебуватимуть питання подальшого вдосконалення діяльності Організації.

19 грудня лідери п`яти держав ЄврАзЕС підпишуть ряд рішень Міждержавної ради, що стосуються основних аспектів функціонування Суду ЄврАзЕС.

Зокрема буде підписано Конвенцію про привілеї і імунітет ЄврАзЕС (ліквідовує пропуски в правовому регулюванні імунітету і привілеїв співробітників постпредставництв держав-членів, а також посадовців ЄврАзЕС), затверджений новий Порядок розробки і реалізації міждержавних цільових програм ЄврАзЕС. Заслуховуватимуть доповіді з прикордонних питань і Ради міністрів юстиції держав-членів ЄврАзЕС, розглянуть блок фінансових питань Організації (зокрема, приймуть бюджет на 2012 р.).

Як відомо, 23 листопада ряд ЗМІ з посиланням на джерело в Секретаріаті ЄврАзЕС повідомило, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ візьме участь в 32-му засіданні Міждержавної ради ЄврАзЕС 19 грудня в Москві.

24 листопада В.ЯНУКОВИЧ на запитання журналістів, чи поїде він до Москви 19 грудня, заявив, що перебуватиме там, де це буде необхідно.

«Україна буде представлена на ЄврАзЕС як спостерігач, і певні посадовці там працюватимуть. Ми зацікавлені також брати участь і співробітничати з Митним союзом», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня президент України візьме участь в XV Саміті Україна – Європейський Союз, який відбудеться в Києві.