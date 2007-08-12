Президент Венесуели погрожує лишити США без нафти

Президент Венесуели Уго ЧАВЕС заявляє, що в разі агресії з боку США Венесуела припинить постачання нафти в цю країну.

Про це він заявив у Каракасі на відкритті енергетичного саміту карибських країн, повідомляє ІТАР-ТАСС.

"Якщо США знову спробують організувати державний переворот у Венесуелі, як у 2002 році, ми припинимо постачати їм нафту", - сказав У.ЧАВЕС.

У той же час, Президент підкреслив, що на сьогодні Венесуела виконує прийняті на себе зобов`язання з експорту нафти. У.ЧАВЕС також висловив сподівання на конструктивний діалог з Білим домом після виборів нового президента США.

Відносини американської адміністрації з Венесуелою загострилися практично відразу після приходу У.ЧАВЕСА до влади в 1999 році, коли президент узяв курс на проведення незалежної зовнішньої політики і встановив тісні зв`язки з Кубою. У.ЧАВЕС стверджує, що Вашингтон стояв за невдалою спробою державного перевороту в квітні 2002 року і не відмовився від планів усунути його від влади. Венесуела постачає в США близько 1,5 млн. барелей нафти в день і є одним з основних експортерів рідкої вуглеводневої сировини на американський ринок.