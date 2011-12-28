В Москві зітхають, що у стосунках з Києвом можна було зробити більше

Радник, керівник групи економічної політики Посольства РФ в Україні Олексій УРІН вважає, що Україна і Росія втратили чимало можливостей у двосторонніх відносинах.

Таку думку він висловив в рамках дослідницької програми Інституту Горшеніна «Підсумки 2011 року», результати якої передані агентству УНІАН.

«Хотілося б більшого, в російсько-українських відносинах зокрема. Чимало можливостей ми втратили, я вважаю. Сподіваюся, що ми надолужимо наступного року. На жаль, не все, що було задумано, зроблено. Є на те відомі причини. Але ми розраховуємо на більше, особливо щодо економічної кооперації. У нас є хороші проекти, у нас є хороші плани. І, на жаль, не так швидко все це йде, як нам хотілося б», - відзначив О.УРІН.

Кажучи про успіхи своєї країни, російський дипломат відзначив перехід до повноцінного Єдиного економічного простору. «Це великий успіх. І не тільки для Росії, а й для наших партнерів, для Білорусі, для Казахстану», - сказав він.

«Ви знаєте, що з 1 січня вже починає діяти ЄЕП, нові органи керівництва ЄЕП – Євразійська економічна комісія починає працювати. Тобто, це новий формат відносин, і він дуже і дуже перспективний. Це – головний успіх», - сказав О.УРІН.