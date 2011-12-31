Сім'я загиблого дізналася про його смерть із Facebook

Британська поліція підтвердила

Британськаполіціяпідтвердила,що сім'яіндійця, вбитоговМанчестерівпонеділок,дізналасяпро його смертьз соціальної мережіFacebook.



Якзаявиливполіції, вонисаме намагалисязв'язатисяз родиноюАнуджаБідве, колизвісткапро загибельмолодиказ'явиласянасайті.



23-річнийстудентбувзастрелений26 грудня.Слідчізаявилипро вбивство "нагрунтіненависті"і призначиливинагороду урозмірі 75 тисячдоларівза інформаціюпро цю справу,повідомляєБі-бі-сі.

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