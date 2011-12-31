Президент США втрачає симпатії

02:39, 31 грудня 2011
Світ
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До виборів залишилося 10 місяців

КолишнійгубернаторштатуМассачусетсМіттРомні, який претендуєнапосадупрезидентаСШАвідРеспубліканськоїпартії, за десятьмісяців довиборів впершевипередивБаракаОбамуза симпатіямивиборців.

ЯкповідомляєРадіоСвобода,згідно з результатамиостанньогозагальнонаціональногоопитуванняСлужбиРасмуссена, РомнівипереджаєОбамувспіввідношенні45 відсотківпроти 39.Щетиждень томуРомнівідстававвід чинногопрезидентанатри відсотки.

Останні опитуванняврамкахзмаганнясімохреспубліканцівзакандидатськуномінаціютакожпідтвердили, що Ромні попереду.

 

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