Президент США втрачає симпатії

До виборів залишилося 10 місяців

КолишнійгубернаторштатуМассачусетсМіттРомні, який претендуєнапосадупрезидентаСШАвідРеспубліканськоїпартії, за десятьмісяців довиборів впершевипередивБаракаОбамуза симпатіямивиборців.



ЯкповідомляєРадіоСвобода,згідно з результатамиостанньогозагальнонаціональногоопитуванняСлужбиРасмуссена, РомнівипереджаєОбамувспіввідношенні45 відсотківпроти 39.Щетиждень томуРомнівідстававвід чинногопрезидентанатри відсотки.



Останні опитуванняврамкахзмаганнясімохреспубліканцівзакандидатськуномінаціютакожпідтвердили, що Ромні попереду.

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