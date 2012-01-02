Народжуваність в Японії впала до мінімуму з часів Другої світової війни

Минулий рік ознаменувався найнижчим рівнем народжуваності в Японії з часів Другої світової війни, передає РІА Новиниз посиланням на телеканал NHK.

У 2011 році на світ в країні з`явилися один мільйон 57 000 немовлят, що приблизно на 14 тисяч новонароджених менше, ніж у 2010 році. Водночас різниця між смертністю і народжуваністю б`є все нові рекорди: вперше за п`ять років цей показник перевищив позначку в 200 тисяч людей.

За даними міністерства охорони здоров`я Японії, в 2011 році в країні померли один мільйон 261 тисяча осіб. Показник перевищує торішній приблизно на 64 тисячі осіб. Головними причинами такого стрімкого зростання цього показника стали проблема старіння населення Японії, а також землетрус і цунамі, що обрушилися на країну в березні минулого року, і жертвами яких стали близько 18,5 тисяч людей.

Як повідомляє міністерство загальнонаціональних справ Японії, в 2011 році пенсіонери вперше склали 23,3% від усього населення країни. Японців старше 70 років налічується 21 мільйон осіб, а жителів старше 80 років - 8,66 мільйона осіб.