Чавес хоче правити сім років

Президент Венесуели Уго Чавес запропонував низку радикальних змін конституції країни, зокрема таких, які теоретично дозволять йому залишатися на своєму посту безстроково. Виступаючи перед Національною асамблеєю Венесуели, лідер нової боливаріанської революції заявив, що термін президентського правління повинен бути збільшений до семи років, а існуючі обмеження на число переобрань мають бути скасовані. При цьому У.Чавес підкреслив, що не намагається створити умови для свого довічного перебування у влади.

"Я пропоную суверенному народу семирічний президентський термін при тому, щоб президент міг обиратися негайно на новий термін. Якщо хто-небудь скаже, що це чиясь спроба закріпитися у влади, я відповім - ні. Це тільки можливість, залежна від безлічі обставин", - цитує Associated Press головного будівельника соціалізму у Венесуелі.

Крім того, У.Чавес запропонував ввести в країні і закріпити в конституції шестигодинний робочий день, а також розширити повноваження уряду по експропріації приватної власності у разі потреби.

РБК-Україна