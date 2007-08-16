Президент Туреччини не затвердив новий уряд країни

Президент Туреччини Ахмет Недждет Сезер не затвердив склад нового уряду країни на чолі з лідером проісламської Партії справедливості і розвитку (ПСР) Тайіпом Ердоганом.

Як повідомив на зустрічі з журналістами Ердоган, Сезер попросив його вручити склад уряду новому президентові країни, вибори якого парламент розпочне 20 серпня.

Сформувати кабінет міністрів Ердогану було доручено 16 серпня у зв`язку з перемогою очолюваної ним партії 22 липня на дострокових парламентських виборах. Вона набрала 46,6% голосів виборців і одержала більшість місць у 550-місному меджлісі (341).