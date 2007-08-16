Грузія віддала свої залізниці англійцям

Залізниці Грузії передані в управління британській компанії Parkfield Investment на 89 років. Про це повідомляє ІА "Новини-Грузія".

Рішення ухвалене на засіданні уряду республіки 16 серпня. Як заявив міністр економічного розвитку Георгій Арвеладзе, 100 відсотків компанії "Залізниці Грузії" було передано британцям, щоб залучити інвестиції до цього сектора.

За його словами, обсяг інвестицій тільки за перші десять років становитиме один мільярд доларів. "Держава, - зазначив міністр, - не змогла б направити в цей сектор такі великі суми за такий короткий час".

Відповідно до контракту, до 2009 року британці не зможуть змінювати тарифи на пасажирські або вантажні перевезення. А протягом подальших п`яти років розміри тарифів повинні узгоджуватися з грузинською владою.