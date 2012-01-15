Врятували молодят, що пішли під воду разом з круїзним лайнером

Отака весільна подорож

Двоєтуристів, яких виявилиіживиминазатонуломукруїзномулайнеріCosta Concordia,врятовані, для їх життя немає загрози,повідомляєБі-бі-сі.



Післякорабельної аваріїбільше 40 осібвважалисязниклимибезвісти.Рятувальникивстановили,що в одній зкают є двоє людей,але кількагодин немогливизволитиїх.



Ранішеповідомлялося,що знайденітуристи -громадяни ПівденноїКореї, чоловік іжінка близько30 років.Вонимолодята,налайнеріCosta Concordiaвирішилипровестимедовиймісяць.

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