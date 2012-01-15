На затонулому лайнері виявили ще одного живого

Роботі рятувальників заважають руйнування

Рятувальники, які продовжуютьпошукизниклихбезвістипасажирівкруїзного лайнераCosta Concordia, виявиливсерединісуднаживу людину, повідомляєAssociated Pressз посиланнямназаявурятувальників.



Ранішеповідомлялося,щоврайоні третьоїпалубикораблячутишум.



"Мичулишум,проте встановитиконтактголосом невдалося",- наводитьФрансПресс заявупредставникарятувальників.



Звукибулизафіксованіблизько7.00 замісцевим часом урайоні третьоїпалубисудна.Роботірятувальниківзаважаютьзакритіперебіркиміжвідсікамисудна,атакож руйнуваннявсерединікорабля.

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