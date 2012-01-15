На затонулому лайнері виявили ще одного живого

10:34, 15 січня 2012
Світ
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Роботі рятувальників заважають руйнування

Рятувальники, які продовжуютьпошукизниклихбезвістипасажирівкруїзного лайнераCosta Concordia, виявиливсерединісуднаживу людину, повідомляєAssociated Pressз посиланнямназаявурятувальників.

Ранішеповідомлялося,щоврайоні третьоїпалубикораблячутишум.

"Мичулишум,проте встановитиконтактголосом невдалося",- наводитьФрансПресс заявупредставникарятувальників.

Звукибулизафіксованіблизько7.00 замісцевим часом урайоні третьоїпалубисудна.Роботірятувальниківзаважаютьзакритіперебіркиміжвідсікамисудна,атакож руйнуваннявсерединікорабля.

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