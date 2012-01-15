Румунський прикордонник вдався до зброї на митному переході

Поранено 23-річного громадянина Молдови

РумунськийприкордонникпоранивсьогоднігромадянинаМолдови, якийвідмовивсяпройтиогляд наприкордонномупереходіДжурджулешть-Галацнамолдавсько-румунському кордоні.ЯкповідомивРосБізнесКонсалтингуначальникуправління інформаціїі громадськихзв'язківМВСМолдовиКирилоМоцпан,поранено23-річногоуродженцям.Кагул,якийїхавчерез пунктпереходусвоєюмашиною.



Румунськийприкордонниквідкриввогонь післятого, як чоловік,ігноруючивказівки, незупинивсядляконтролю.Вінрозвернувсянамашиніі вирішивпоїхати назаддо Молдови.Прикордонник зробив постріл, водіймашини бувпоранений, алезмігдоїхатидомолдавськоїмитниці,де йомубуланадана першамедичнадопомога,апотім він бувгоспіталізований.Лікарістверджують,що станпораненогозадовільний,йогожиттю нічого незагрожує.



Розпочатеспеціальне розслідуваннящодопораненнягромадянинаМолдови, такожвирішенооглянутийого автомобільдлятого,щобз'ясуватипричинувідмовипройтимитний огляд.

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