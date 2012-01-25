Хода «За чесні вибори» у Москві - під загрозою зриву

Мерія Москви поки що відмовляє в узгодженні 50-тисячної ходи «За чесні вибори» 4 лютого.

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ повідомила одна з організаторів акції - представник руху «Солідарність» Надія МІТЮШКІНА.

«Ми вчора були ввечері в мерії, поки ні про що не домовилися. Те, що влада нам пропонує, нас не влаштовує, а наші пропозиції вони продовжують розглядати. Поки що діалог триває», - сказала Н.МІТЮШКІНА.

За її словами, заявники акції наполягають на її проведенні 4 лютого, але не виключено, що хода буде перенесена на 5 лютого.

Н.МІТЮШКИНА повідомила, що мерія Москви наполягає на зміні маршруту і відмовляється погодити маршрут, вказаний у повідомленні.

Вона не виключила, що в разі неузгодження, акція може перерости в несанкціоновану масову акцію.

На даний момент в Facebook заявили про свою участь у ході більше 21 тисячі чоловік, а також понад 6 тисяч – «Вконтакте».

«Заявники акції - Дмитро БИКОВ, Олена ЛУК’ЯНОВА, Сергій ПАРХОМЕНКО, Анастасія УДАЛЬЦОВА, Ігор БАКІРОВ, Сергій ДАВІДІС, Н.МІТЮШКІНА», - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, 4 грудня 2011 року після виборів у Держдуму РФ країною прокотилася серія акцій протесту проти фальсифікації результатів.

Наймасовіші мітинги «За чесні вибори» відбулися в Москві 10 і 24 грудня. В них взяли участь десятки тисяч чоловік.