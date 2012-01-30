50 вищим корупціонерам Путіна заборонять виїзд на Захід?

За інформацією британської газети «The Sunday Times», російські бізнесмени, що живуть в Лондоні, створили Міжнародний антикорупційний комітет, мета якого - викриття корумпованих російських чиновників в оточенні Володимира Путіна, повідомляє Радіо Свобода.



Лондон став притулком для десятків багатих російських бізнесменів, яких, за їхніми словами, переслідують на батьківщині. Один з них - колишній генеральний директор будівельної компанії «Москонверспром» Валерій Морозов. У цьому місяці, як повідомляє «The Sunday Times», він прибув до Лондона і став ключовою фігурою в організації Міжнародного антикорупційного комітету, куди ввійшли російські бізнесмени - втікачі до Англії



За словами Морозова, він став жертвою здирства з боку чиновників з оточення Путіна. Комітет оголосив, що має намір поіменно назвати 50 чиновників в уряді Володимира Путіна, які склали мільйонні статки на корупції і переправили гроші в західні банки.



Мета організаторів лондонського комітету - спонукати західні уряди створити «чорний список» російських корумпованих чиновників, яким буде заборонений в'їзд у західні країни.