У Москві прийняли резолюцію «Жодного голосу за Путіна»

У Москві учасники мітингу «За чесні вибори» прийняли резолюцію «Жодного голосу за Путіна».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, резолюція була зачитана на сцені й підтримана учасниками акції численними схвальними вигуками.

Зокрема, в резолюції загальногромадянської ходи й мітингу сказано: «Жодного голосу за Путіна». Також сказано, що учасники акції обурені невиконанням вимог багатотисячних акцій 10 грудня і 24 грудня.

У резолюції висловлено вимогу негайного звільнення політичних в’язнів, скасування підсумків фальсифікованих виборів до Держдуми, відставки голови ЦВК Володимира ЧУРОВА і розслідування його діяльності та фактів фальсифікації.

Окрім цього учасники акції вимагають реєстрації опозиційних партій, проведення політичної реформи не пізніше весни цього року, а також проведення чесних вільних виборів Держдуми і президента Росії.

«Давайте звернемося до всіх росіян, учасників мітингів і ходи із закликом – не віддамо жодного голосу 4 березня 2012 року В.ПУТІНУ», - було сказано зі сцени. Ці слова були підтримані багатотисячними учасниками мітингу.

Також у документі закликають учасників акції записатися спостерігачами й зупинити нові фальсифікації та порушення на виборах.

Організатори акції повідомили, що вся Болотна площа заповнена людьми й загальна кількість учасників перевищила 120 тис. осіб.

При цьому прес-служба ГУ МВС Росії по м. Москві заявляє, що на мітингу на Болотній площі почався масовий відтік громадян. Максимальне число учасників на піку становило 35 - 36 тис. осіб, заявили російські поліцейські.