НАТО може передавати Грузії дані з своїх радарів

Країни НАТО в середу відновили переговори щодо можливості надавати Грузії дані зі своїх радарів після чергової заяви грузинської сторони про те, що російські літаки порушують повітряний простір країни, повідомляє агентство Рейтер.

У середу сторони обговорили деталі майбутнього інформаційного обміну. Альянс з 2003 року планував надавати дані радарів п`яти державам: Албанії, Грузії, Македонії, Україні та Фінляндії, проте тоді неврегульованими залишилися технічні деталі, нагадує агентство.

МЗС Грузії в середу заявив, що повітряний простір країни 21 серпня був знову порушений з боку Росії, і звернувся до МЗС РФ з нотою протесту.

Помічник головнокомандувача ВПС Росії полковник Олександр Дробишевський заявив, що російські літаки не порушували грузинський повітряний простір.