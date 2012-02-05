Новий президент Фінляндії пережив смерть дружини і цунамі

На виборах президента Фінляндії перемогу здобув 63-річний консерватор Саулі Нііністе (Sauli Niinistoe), повідомляє Agence France-Presse. У другому турі виборів, що пройшов у неділю, 5 лютого, за члена Коаліційної партії Нііністе проголосували майже 63 відсотки виборців. Його суперник - Пекка Хаавісто (Pekka Haavisto), який представляв "Союз зелених", - набрав близько 37 відсотків голосів і вже визнав свою поразку. Явка на виборах склала 69 відсотків.



Саулі Нііністе раніше займав пости міністра фінансів, спікера парламенту та міністра юстиції. Крім досягнень на політичній ниві Нііністе також відомий тим, що зміг врятуватися під час руйнівного цунамі 2004 року. У момент стихійного лиха майбутній президент, який відпочивав на курорті в Таїланді, виліз на дерево разом зі своїм молодшим сином.



Також широко відомий і інший епізод біографії Нііністе - в 1995 році його дружина, з якою у них було двоє дітей, загинула в ДТП. Другий раз майбутній президент Фінляндії одружився в 2009 році з прес-секретарем Коаліційної партії, яка на 29 років молодша.



Суперник Нііністе у другому турі - Пекка Хаавісто - став першим претендентом на пост президента Фінляндії, який відкрито оголосив про свою нетрадиційну сексуальну орієнтацію.



На посту президента Фінляндії Саулі Нііністе змінить Тар'ю Халонен, яка обіймала його максимально можливі два шестирічних терміни. Церемонія інавгурації Нііністе, який стане 12-м президентом в історії Фінляндії, намічена на 1 березня, повідомляє Лента.ру.