Рейтинг правлячої партії в Польщі впав до історичного мінімуму

Рейтинг правлячої у Польщі з кінця 2007 року партії "Громадянська платформа" (РО) на початку лютого 2012 року впав до найменшого в історії рівня - 28%, що на 9% нижче, ніж в січні.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це свідчать результати проведенного опитування TNS OBOP.

Перевага РО, котра виграла останні парламентські вибори в жовтні минулого року, над найбільшою опозиційною партією "Право і справедливість" (PiS) зменшилася з 10 до 2 відсотків.

Соціолог з ISP PAN та університету SWPS Міколай ЧЕШНІК пояснив виданню Gazeta Wyborcza падіння рейтингу РО одночасною реакцією різних суспільних груп на кілька подій, що мали місце недавнім часом.

Серед них він назвав оголошені владою плани про підвищення пенсійного віку, зміну системи відшкодування вартості ліків, нові розшифровки "чорних скриньок" Ту-154, які свідчать, що генерала Анджея Бласіка не було в кабіні пілотів в момент падіння літака, в якому перебували Президент Польщі Лєх Качинській та члени уряду. Крім цього, молодих поляків обурило підписання урядом антипіратського договору ACTА, проти якого вони гостро протестували не лише в Інтернеті, але й на вулицях польських міст.

"Зміна (рейтингу) є такою великою, що це не може бути наслідком похибки виміру", - сказав соціолог.

Водночас, рейтинг головного конкурента РО за владу - PiS - виріс на 4%.

Результати опитування засвідчили також незначне зростання підтримки партій лівого спрямування: SLD + 3% - до 9%, "Рух Палікота" +2% - до 10%.

Якби вибори відбулися на початку лютого, до Сейму потрапила б також "Польська селянська партія" (PSL), яка є партнером РО з урядової коаліції, з 5% підтримкою.

18% поляків не знають, за кого би голосували.

Довідка УНІАН. В останніх парламентських виборах на початку жовтня 2011 року РО набрала 39,2% голосів виборців після того, як на позачергових 2007 року виграла з результатом 41,5%.

PiS набрав 29,9 та 32,1%, відповідно.