„Пісяючий хлопчик” вперше за 300 років одягнув вишиванку й шаровари

В столиці Європейського Союзу місті Брюсселі відбулися святкові заходи з нагоди Дня Незалежності України. Символ Брюсселя – всесвітньо відомий “Manneken Pis” (“Пісяючий хлопчик”) одягнувся в український національний одяг.

Як повідомили УНІАН у Європейській Асоціації Українців, таким чином українці взяли участь у стародавній почесній традиції одягання “Manneken Pis”, яка триває вже 300 років.

Святкування зібрало велику кількість українців та розпочалося з урочистого прийому в мерії Брюсселя. У старовинній ратуші на Гранд Плац українців зустрів заступник мера Брюсселя спільно з головою товариства „Друзі “Manneken Pis”.

Об 11.00 під час урочистого прийому в муніципалітеті Брюсселя голова Правління Європейської Асоціації Українців Олексій ТОЛКАЧОВ передав представникам Брюсселя український національний костюм для “Manneken Pis”, спеціально пошитий до Дня Незалежності України. Разом з костюмом було передано Дарчу грамоту від Європейської Асоціації Українців, в якій зазначається, що “костюм для “Manneken Pis” є виявом волі Українського Народу до міжнаціонального діалогу та європейської інтеграції”.

Заступник мера Брюсселя привітав українську громаду з Днем Незалежності України. Представник товариства „Друзі “Manneken Pis” відзначив, що для „Пісяючого Хлопчика” це велика радість – отримати українське національне вбрання. Представники муніципалітету вручили Європейській Асоціації Українців Почесну грамоту, що засвідчує вдягання “Manneken Pis”. З нагоди Дня Незалежності України в ратуші Брюсселя український хор студентів з Ганновера виконав українські народні пісні, що створило неповторний святковий настрій.

О 11.30 представник мерії Брюсселя повідомив присутніх в ратуші українців, що “Manneken Pis” вже одягнув український козацький костюм та запросив усіх присутніх пройти до пам’ятника-фонтана.

Біля пам’ятника зібралися близько 300 туристів, які очікували відкриття хлопчика-фонтана в українському костюмі. Після виконання Гімну України голова Правління Європейської Асоціації Українців спільно із заступником мера Брюсселя, потягнувши за мотузку, зняли прапор Брюсселя, яким був прикритий вдягнений “Manneken Pis”. Присутніх також привітали представники Посольства України у Брюсселі.

“Manneken Pis” був одягнений в білу лляну вишиванку з білою мережкою за технікою „ляхівка”, сині шовкові шаровари, червоні шкіряні чобітки. На обличчі були помітні декоративні козацькі вуса, а на голові – чорна смушева шапка. За спиною у “Manneken Pis” висів український блакитно-жовтий прапор. Під час відкриття “Manneken Pis” О.ТОЛКАЧОВ відзначив, що „українці святкують День Незаленості України в Брюсселі, і це засвідчує прорив України в Європу”

Присутні біля “Manneken Pis” співали українських пісень та бельгійську пісню про “Manneken Pis”. Під час акції українська художниця в Бельгії Оксана БАДЬО намалювала картину „Європейська Україна” – на великому полотні перехожі европейці залишали свої кольорові відбитки долонь на фоні карти України.

Український костюм до пізнього вечора залишиться на „Пісяючому хлопчику”.

Manneken Pisна Вікіпедії (англ.); Усі костюми Manneken Pis за минулий рік