"Брати-мусульмани" влаштували в Єгипті суботник замість страйку

Ісламський рух "Брати-мусульмани" на противагу оголошеному на 11 лютого радикальними угрупованнями загальному страйкові в Єгипті провів цього дня суботник, передає кореспондент РІА "Новости".



З мітлами на вулиці в кількох районах Каїра вийшли, в першу чергу, чиновники муніципальних органів влади, головним чином представники "Братів", а також члени кількох профспілок, які підтримують це ісламський рух. Вони розчищали бульвари, сквери, а також майданчики біля мечетей, де традиційно збираються прихильники руху.



Страйк же, до якого закликали молодіжні радикальні організації, вийшов обмеженим. Як завжди, працюють аеропорти, залізничні вокзали, всі міські служби. За інформацією з провінцій, там обстановка також нічим не відрізняється від повсякденної.



У загальнонаціональному страйку, як спочатку передбачалося, мали взяти участь кілька десятків профспілок, студенти багатьох єгипетських вузів, кілька ліберальних партій, не кажучи вже про "лівацькі" молодіжні об'єднання. Однак кілька днів тому з засудженням і самого страйку, і приуроченої до нього кампанії громадянської непокори виступили всі найавторитетніші ісламські рухи, в тому числі "Брати-мусульмани", і закликали своїх прихильників відмовитися від участі в кампанії, "яка служить тільки дестабілізації обстановки в країні і веде до її руйнування ".



Головним гаслом страйку, що проходить рівно через рік після відставки екс-президента Хосні Мубарака, було заявлено вимогу негайної відставки Вищої ради збройних сил країни, яка керує Єгиптом в нинішній перехідний період, а "цвяхом" протестної акції - багатотисячний марш до будівлі міністерства оборони в Каїрі. Однак повідомлень про які-небудь серйозні або численні маніфестації біля будівлі Міноборони країни не надійшло.