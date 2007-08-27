Грузія вимагає від Росії припинити деструктивні дії

МЗС Грузії звинувачує російську сторону в наданні підтримки сепаратистських режимів і вимагає припинити деструктивні дії відносно Грузії.

Про це йдеться в офіційній заяві МЗС Грузії, передає агентство «Новини-Грузії».

МЗС Грузії, виражаючи занепокоєність у зв`язку з подіями, що розвиваються останнім часом в Абхазії, де пройшли широкомасштабні навчання, стверджує, що «оснащення озброєнням і військовою технікою незаконних військових формувань сепаратистів здійснюється Російською Федерацією, а їх навчанням, проведенням навчань і логістичним забезпеченням безпосередньо керують офіцери збройних сил Росії».

«При цьому керівники сепаратистського режиму знов роблять агресивні заяви про свій намір «повернути контроль над верхньою частиною Кодорської ущелини», - підкреслюється в заяві.

«Необхідно зазначити, що вищезгадані навчання проводяться на тлі безпрецедентних фактів порушень повітряного простору Грузії і ракетного бомбардування території Грузії, що почастішали, російськими військовими літальними апаратами, а також регулярних військових навчань, що проводяться збройними силами Росії на Північному Кавказі», заявляє грузинське зовнішньополітичне відомство.

МЗС Грузії висловлює стурбованість у зв`язку з тим, що «тривожні обставини, що склалися, можуть викликати дестабілізацію ситуації не лише в Грузії, але і у всьому Кавказькому регіоні».

У зв`язку з цим міністр закордонних справ Грузії Гела БЕЖУАШВІЛІ звернувся з листом до підрозділів зовнішньополітичних відомств країн-членів Групи друзів Генсека ООН, де ознайомив їх з ситуацією, що склалася, і закликав зайняти активну позицію у зв`язку з поточними подіями.

«Грузинська сторона вважає, що Група друзів має проявити більше принциповості оцінюючи дії сепаратистів, а так само вимагати від Російської Федерації, як від країни-члена цієї ж групи, припинення деструктивних дій по відношенню до Грузії», - йдеться в заяві.

«Грузинська сторона вимагає від Російської Федерації припинити підтримку сепаратистських режимів, проведення в конфліктних регіонах дій, неузгоджених з урядом Грузії і реально почати виконання функцій неупередженого посередника, щоб присікти вибухонебезпечний розвиток ситуації», - підкреслює МЗС Грузії.

«Грузія знов підтверджує свою готовність співробітничати з усіма зацікавленими сторонами з метою повномасштабного мирного врегулювання конфліктів за умови неухильного захисту суверенітету і територіальної цілісності Грузії», - наголошується в документі.