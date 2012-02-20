Про норвезького терориста Брейвіка хочуть поставити спектакль

Спектакль про норвезького терориста Андерса Брейвіка планують поставити в країнах Північної Європи.

Його готує данський режисер Крістіан Лолліке на основі "Маніфесту" самого терориста. Автори збираються показати постановку також і в Норвегії, де в результаті подвійного теракту, який організував Брейвік, загинули 77 осіб.

Прем'єра, як очікується, відбудеться цієї осені.

Эхо Москвы