Про норвезького терориста Брейвіка хочуть поставити спектакль
22:06, 20 лютого 2012Світ
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Готує данський режисер
Спектакль про норвезького терориста Андерса Брейвіка планують поставити в країнах Північної Європи.
Його готує данський режисер Крістіан Лолліке на основі "Маніфесту" самого терориста. Автори збираються показати постановку також і в Норвегії, де в результаті подвійного теракту, який організував Брейвік, загинули 77 осіб.
Прем'єра, як очікується, відбудеться цієї осені.
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